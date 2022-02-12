Об этом сообщает CNN, передает “НБН”.

Молодая певица находилась в Атланте в рамках своего тура Happier Than Ever. Обладательница Грэмми выступала, как вдруг в толпе заметила девушку, которой, судя по всему, было тяжело дышать.

Билли перестала петь и вызвала врачей, попутно спрашивая, нужен ли молодой девушке ингалятор. Момент был запечатлен на камеру и активно распространился ее фанатами.

Проходит несколько мгновений, пока персонал проверяет девушку.

Тем временем Айлиш обратилась к тысячам болельщиков на арене, сказав: «Все в порядке… дайте ей немного времени. Не толпитесь».

Что касается девушки, то медицинский персонал привел ее в чувства и она осталась в зале.

Поклонники Билли после этого убедились в ее человеческих качествах и высоком уровне эмпатии.

Не так давно молодая исполнительница кардинально поменяла имидж. Пользуясь популярностью, она также сняла документальный фильм о себе и активно сотрудничала с брендами одежды, выпуская общие коллекции.