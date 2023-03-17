О том, что в спортивном комплексе «Лужники» в этом году, похоже, не состоится большой патриотический концерт в честь «присоединения Крыма», пишет «НБН», ссылаясь на волонтерский чат в соцсети «ВК».

Предполагалось, что это неоднозначное мероприятие пройдет 18-го марта, однако «по независящим причинам», на уровне городских властей был изменен формат празднования противоречивого «Дня воссоединения Крыма с Россией». Отметим, что в соответствии с информацией росСМИ, общество «Мега Волонтер Москва», которое подбирало «актеров» для массовки на аналогичный концерт в «Лужниках» 22-го февраля, позднее объявило о вероятном концерте 18-го марта (ожидался приезд Путина), с участием пропагандистских исполнителей SHAMAN/ Олега Газманова/«Любэ», но сейчас фактически отказалось от своих заявлений.

Также, как утверждают представители администрации кремлевского диктатора, в этом году не планируется устраивать широкое празднование. При этом личный секретарь Путина, проговорился о том, что говорить о таких «праздничных» событиях не ко времени, и призвал — «не забегать вперед»: Песков объяснил это тем, что у главы РФ сейчас «очень и очень плотный график».

Ранее мы писали, когда Си Цзиньпин приедет в Москву по приглашению Путина.