Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.

Как отметил пятый президент, ситуация требует немедленного обсуждения и принятия дополнительных мер, а также продемонстрировать решительность законодательной власти по подготовке и отпору возможной российской агрессии.

«В условиях, когда иностранные государства призывают своих граждан немедленно покинуть Украину, когда обнародуются планы направления ударов России, мы считаем преступным любое бездействие», – заявил Порошенко.

По его словам, экстренное заседание парламента не для того, чтобы напугать украинцев, не для того, чтобы посеять панику. Это необходимо, чтобы успокоить народ и еще больше повысить боеспособность и обороноспособность наших вооруженных сил.

«Мы должны довести до граждан Украины четкий план наших дальнейших действий при возникновении тех или иных угроз и обеспечить защиту людей», — подчеркнул лидер «Солидарности».

Порошенко еще раз подчеркнул, что для паники нет причин и заявил, что ВСУ способны дать отпор агрессору.

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