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По мнению главного стратега компании Clocktower Group Марко Папича, опубликованного в издании Bloomberg, этот просчет будет стоить Путину его власти.

Он подчеркнул, что когда политики принимают чрезвычайно плохие решения и игнорируют при этом свои ограниченные возможности, их ждет наказание. И крах Путина как лидера России может произойти уже в ближайшее время.

«Во-первых, украинцы борются очень жестко. Во-вторых, российские военные не имели опыта ведения настоящих войн. И в-третьих, Украина является очень сложным местом для вторжения», – определил Папич главные ошибки Путина.

Он назвал ужасным событием уничтожение Россией мирных украинских граждан. Вместе с тем, по его словам, сейчас в Украине рождается действительно самосознательная нация, и у нашей страны большой потенциал.

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