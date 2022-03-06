Информацию передает «НБН», ссылаясь на Сensor.net.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, потерпев поражение на земле, Путин направил усилия на уничтожение мирного населения нашей страны, обрушив ракетные и бомбовые удары на жилые дома городов и сел убивая оставшихся там стариков, женщин и детей.

«Кремль уже не скрывает свои намерения – они уничтожать наш народ. Они ведут войну с женщинами и детьми. Они не победили воинов, защищающих Харьков – они начали воевать с Харьковским университетом. У них ничего не получится. Русские – обычные террористы. А террористы будут уничтожены», – написал министр на странице Минобороны в Facebook.

Как отметил Резников, Путин уже потерпел поражение. Наиболее боеспособные части агрессора получили по зубам: в Киеве и Харькове враг был остановлен. В Николаеве отброшен. Пополнение сил противника будет все больше усложняться, качество пополнения будет еще хуже.

Оккупационные российские войска деморализованы, в армии РФ усиливается недовольство, к ним приходит прозрение. Растет число не желающих воевать против Украины.

Враг продолжает нести существенные потери. Уничтожено почти 90 самолетов и вертолетов. Их сбивают ПВО, морская пехота, наши киборги по всей стране. Несколько вражеских пилотов взяты в плен – это важные свидетели на предстоящем военном трибунале.

Пока НАТО, испугавшись больного Путина, боится закрывать небо над Украиной – наша армия делает свое дело и уничтожает врага.

«Украинцы давно перестали бояться искусственно созданного образа «великой россии». И весь мир должен перестать! Мы боремся изо всех сил. Победа близко! Победа, как и правда, будет за нами! Слава Украине!», — заключил Резников.

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