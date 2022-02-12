Об этом сообщает Korrespondent, передает “НБН”.

Точка старта — парк имени Шевченка. Далее — Майдан Незалежности.

Всех этих людей объединяет одна цель — обратить внимание на Украину и показать готовность противостоять российской агрессии, а также желание сплотить и укрепить национальных дух украинцев. В руках у многих также плакаты с патриотическими мотивами.

Акция абсолютно мирная, не партийная, поэтому организаторы, которыми являются общественные организации “Гонор”, “Вільні люди”, “Рух опор укапітуляції” запретили проносить запрещенные предметы и вещества, а также что-то, что не является украинской символикой.

Колонна людей распевает гимн Украины. Перед ними — автомобиль с акустической техникой. За порядком следит около сотни полицейских.

“В такое непростое время очень важно показать всему миру, что мы не отдадим нашу страну в руки России. Украинцы готовы объединяться и будут сопротивляться!” — заявляют организаторы акции.

Люди раньше тоже выходили на демонстрации. Например, “Марш Нации” в день защитников и защитниц Украины.