В эфире национального телемарафона глава СБУ обратил внимание на то, что россияне всегда видоизменяют оборону после спецопераций Сил обороны Украины на территории государства-террориста. Однако СБУ никогда не повторяется, поэтому в РФ продолжат раздаваться «хлопки», информирует «НБН».

«Пусть россияне ожидают очередную «бавовну»», – заявил генерал.

По словам Малюка, путинские оккупационные войска пытаются противодействовать ударам Сил обороны морскими дронами, однако Служба безопасности Украины все равно идет на шаг впереди врага.

Генерал сообщил, что после 24 февраля 2022 года СБУ уничтожила 809 танков, а также другую бронетехнику и средства радиоэлектронной борьбы «второй армии мира».

Помимо этого, одной из успешных операций спецслужбы стал удар по самолету дальнего радиолокационного слежения и управления А-50 ВС РФ на аэродроме Мачулищи в Республике Беларусь.

Напомним, на прошлой неделе западные СМИ заявили, что Вашингтон якобы призвал СБУ и ГУР прекратить обстрелы российских НПЗ. В ОПУ прокомментировали соответствующую информацию.