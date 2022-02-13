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Влечение сердец рождает дружбу, влечение ума — уважение, влечение тел — страсть, и только все три вместе рождают любовь.

Известный факт, что люди, рожденные под определенными знаками Зодиака, лучше всего подходят для длительных отношений.

Астрологи представили тройку зодиакальных представителей, которые сделают счастливым любого.

Телец

Тельцов по праву считают самыми надежными партнерами среди представителей всех зодиакальных созвездий. Они педантичны и любят, когда все идет своим чередом и из-за незначительного пустяка или ссоры не станут портить отношения. Вместе с тем, Тельцы с удовольствием будут экспериментировать, поэтому и скучно с ними не будет. Представители этого знака Зодиака умеют всегда поддерживать огонек в отношениях, поэтому с ними и легко и приятно.

Рак

Раки отличаются своим желанием постоянно заботиться о других. Поэтому они будут всю жизнь поддерживать своего партнера и помогать ему справляться с возникшими проблемами. Раки умеют ценить чувства, а в длительных семейных отношениях они по-настоящему расцветают. Человек, находящийся рядом с представителем данного знака будет купаться в счастье.

Весы

Весы по своей натуре являются приверженцами длительных отношений и могут создать спокойную и тихую гавань, где им с партнером будет уютно и тепло. А, находясь в отношениях, сделают все необходимое, чтобы их сохранить. Представители этого знака, обязательно сделают свою вторую половинку счастливой.

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