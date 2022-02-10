Об этом представитель СМИ рассказал в эфире российской радиостанции «Эхо Москвы», передает «НБН».

Журналист Дмитрий Гордон уверен, что президенту РФ Владимиру Путину не нужен оккупированный украинский Донбасс. По его словам, для российского лидера эта территория давно стала «чемоданом без ручки».

Журналист считает, что хозяину Кремля, который мечтает о восстановлении СССР, нужна вся Украина.

«Ему нужна Украина без взорванных дамб, которые он потом типа будет восстанавливать. Ему нужен Киев. А Донбасс Путину не нужен. От Донбасса он не знает, как сдыхаться уже – это «чемодан без ручки»… Ему нужен Киев, как «мать городов русских», — сказал представитель СМИ.

Он напомнил, что Киевская Русь начала свое существование намного раньше, чем Московия.

«Для него это важно… Путин хочет восседать здесь и чтобы Украина отошла вся, целиком», — подытожил Гордон.

К слову, ранее журналист выступил против реализации Украиной Минских договоренностей. Он напомнил о существовании Будапештского меморандума и заявил, что Россия должна покинуть Крым и Донбасс.