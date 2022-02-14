Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале Маруся Звиробий ответила на такое сообщение Службы безопасности Украины, что если кто-то и сеет панику в стране, то это президент Зеленский.
Дословно из сообщения волонтера:
«Разрешите товарищам из СБУ напомнить!!! Что панику сеет лично товарищ Зеленский!!! Тогда, когда:
— не информирует о конкретном плане действий для каждого гражданского во всех возможных сценариях развития агрессии!!!
— не информирует об обеспечении городов бомбоубежищами!
– вместо решения жизненно важных проблем, он занимается ебабушками!
— не создает подготовительные и информационные центры для гражданского населения, оставляя каждого гражданина наедине со своими страхами и непониманием дальнейших действий.
— позволяет себе хамское поведение по отношению к странам-союзникам, помогающим нам не благодаря ему, а, судя по его поведению, ВСПОР.
— не подает и намека на благодарность союзникам за каждый борт с оружием».
ВОТ ЧТО СОЗДАЕТ ПАНИКУ В СТРАНЕ!!! А не логичные вопросы в социальных сетях, что делать и куда бежать! А это ваше заявление смахивает на очередную попытку, под прикрытием войны, позакручивать тех, кто задает величайшему ПИД*РУ эти вопросы!».
Еще один публичный украинец, телеведущий и журналист Дмитрий Гордон в своем видеообращении также призвал Зеленского прояснить украинцам ситуацию, что делать на фоне возможного наступления российских войск. Также Гордон обратился лично к Путину и российским матерям.
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