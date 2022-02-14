Как информирует «НБН», в своем телеграм-канале Маруся Звиробий ответила на такое сообщение Службы безопасности Украины, что если кто-то и сеет панику в стране, то это президент Зеленский.

Дословно из сообщения волонтера:

«Разрешите товарищам из СБУ напомнить!!! Что панику сеет лично товарищ Зеленский!!! Тогда, когда:

— не информирует о конкретном плане действий для каждого гражданского во всех возможных сценариях развития агрессии!!!

— не информирует об обеспечении городов бомбоубежищами!

– вместо решения жизненно важных проблем, он занимается ебабушками!

— не создает подготовительные и информационные центры для гражданского населения, оставляя каждого гражданина наедине со своими страхами и непониманием дальнейших действий.

— позволяет себе хамское поведение по отношению к странам-союзникам, помогающим нам не благодаря ему, а, судя по его поведению, ВСПОР.

— не подает и намека на благодарность союзникам за каждый борт с оружием».

ВОТ ЧТО СОЗДАЕТ ПАНИКУ В СТРАНЕ!!! А не логичные вопросы в социальных сетях, что делать и куда бежать! А это ваше заявление смахивает на очередную попытку, под прикрытием войны, позакручивать тех, кто задает величайшему ПИД*РУ эти вопросы!».