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А за ошибки надо платить, поэтому многие люди вынуждены периодически проходить испытания, расплачиваясь за грехи в прошлом.

Астрологи назвали тех зодиакальных представителей, для некоторых эти испытания будут особенно болезненны.

Овен

Овны в своих отношениях в существующей реальности часто страдают от обид на людей, которые были в прошлом, и это мешает им в полной мере насаждаться жизнью. Они чаще других сталкиваются с изменами и в большей степени страдают от одиночества. Астрологи советуют представителям этого знака направить свои усилия на помощь людям, не желая ничего взамен, и все наладится.

Рак

Раки привыкли винить во всех своих неприятностях небесную карму. Однако высшие силы пытаются подсказать, чтобы они жаловаться и начали воспринимать испытания как уроки, которые смогут закалить их и сделать сильнее и увереннее в завтрашнем дне. Раки способны на большее, им только нужно об этом помнить.

Дева

Для Дев тяжелее всего расставания и измены. Такие ситуации способны загнать их в длительную депрессию. Астрологи советуют представителям этого знака Зодиака научиться позитивно смотреть на жизнь, радоваться простым мелочам и самым маленьким победам. Это позволит не обращать внимание на негативные моменты, и жизнь заиграет новыми яркими красками.

Ранее мы сообщали о том, что астрологи назвали Зодиаков, отношения с которыми сделают счастливым любого.