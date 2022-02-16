В четверг, 17 февраля, в Украине и дожди, и солнце, и потепление в отдельных регионах до +14 градусов.

Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 17 февраля погода в Украине будет и дождливой, и солнечной. Осадки прогнозируются в западных, северных и центральных областях. В то же время на востоке и юге страны — сухо.

«Лишь к вечеру на юге дожди дойдут до Одесской и Николаевской областей. На Херсонщине, Запорожье и в Крыму будет светить солнце», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины дожди, ночная температура будет находиться в пределах +2… +4 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -1…+1 градусов, днем потеплеет до +6…+8ºС.

На севере и в центре также дождливо, столбики термометров ночью будут находиться на отметках +1 до +3 градусов, а днем будет +5…+7ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах +2…+4 ночных градусов и +12…+14 градусов днем, в Запорожье — +7…+9ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 17 февраля синоптики также обещают дождливую погоду. Температура воздуха ночью составит +1…+3 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+8ºС.

Карта погоды на 17 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 16 февраля 2022 года.