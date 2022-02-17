Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 17 февраля 2022 года цена американского доллара составила 28,09 гривны, что на 15 копеек меньше уровня предыдущего банковского дня, а евро стал дешевле на 9 копеек и стоит сегодня 31,93 гривны.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 17 февраля 2022 года.

1 доллар США стоит 28,0943 грн.;

1 евро – 31,9320 грн.;

1 российский рубль – 0,3743 грн.;

польский злотый – 7,0902 грн.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 28,00 грн., продажа 28,30 грн. за единицу;

— евро: покупка 31,80 грн., продажа 32,20 грн. за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2022 года — 28,1 гривны, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 16 февраля.