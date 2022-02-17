Информацию передает «НБН», ссылаясь на Тelegraf.com.ua.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в 2022 году февраль оказался аномально теплым, однако к концу месяца на теплую погоду на несколько дней прервет похолодание, хотя оно будет незначительным.

Синоптик сообщил, что зимнюю погоду следует ожидать в период с 26 по 28 февраля. В эти дни есть вероятность незначительного похолодания ночью под влиянием поля повышенного давления.

Холоднее всего будет на западе Украины, где зима еще продолжится. Дольше всего зимний характер погоды традиционно продлится в Карпатах. Здесь осадки будут выпадать преимущественно в виде снега, а температурный фон останется морозным.

Что касается дневной температуры, то, по словам Кибальчича, она будет находиться в пределах +2…+7 градусов, хотя в отдельные дни не исключаются и температурные рекорды.

В ближайшие же дни отдельные регионы Украины будут заливать дожди. Однако столбики термометров, при этом, будут продолжать ползти вверх.

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