Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Украинскую Правду».

Известный бизнесмен Игорь Коломойский отпраздновал свой 59-й день рождения 13 февраля. Празднование состоялось в Днепре. Поздравить Коломойского прилетели другие бизнесмены, а также некоторые народные избранники.

По данным издания «Украинская Правда», на празднике у Коломойского присутствовали: бизнесмены Александр Петровский, Игорь Суркис, Павел Фукс, против которого СНБО ввел санкции.

Кроме того, на мероприятии был замечен нардеп Александр Дубинский, совладелец студии «Квартал-95» Тимур Миндич, депутат от группы «За будущее» Юрий Шаповалов.

Праздник проходил в культурно-деловом центре «Менора». На мероприятие приехали около 20 автомобилей.

А вот развлекала гостей именинника известная пара украинского шоу-бизнеса – Потап и Настя Каменских. Видео прилета популярных артистов на мероприятие было стерто охраной бизнесмена Петровского.

Настя Каменских и Потап. Фото — delfi.ee

Сами Анастасия и Алексей не афишируют то, что выступали на дне рождения Коломойского. На их страницах в социальных сетях нет никаких фото и видеоподтверждений этому.

Как известно, дуэт «Потап и Настя» поставлен на паузу. Каменских сейчас активно занимается сольной карьерой, а Потап выступает в составе группы «MOZGI».

К слову, Настя Каменских является одной из самых высокооплачиваемых артисток украинской сцены. К примеру, за выступление артистки в новогоднюю ночь придется заплатить от 20 до 30 тыс. долларов.