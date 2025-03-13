Украинский рэпер, который с начала полномасштабной войны выехал за границу и живет в Испании, в интервью молдавской журналистке для местной телепрограммы Telestart рассказал, что он хотел бы поехать на «Евровидение».

Однако артист выразил желание представить на конкурсе не родную страну, а Молдову, если появится возможность для этого, пишет издание «НБН».

Шоумен сообщил, что у него есть песня «Опа», которую он исполняет под сценическим именем Славик Балаган. По его словам, эта композиция является «квинтэссенцией всего восточноевропейского, приправленного молдавскими мелодиями».

Продюсер добавил, что его сценический состав в основном состоит из исполнителей из Молдовы. Кроме того, Потап заверил, что он в состоянии самостоятельно оплатить поездку на «Евровидение».

Артист убежден, что если бы соседи Украины поддержали его стремление представить их страну на песенном конкурсе, он бы «сделал это с удовольствием».

Отметим, что Молдова из-за финансовых трудностей и низкой заинтересованности артистов в конкурсе официально заявила об отказе от участия в «Евровидении-2025».

Ранее звезда украинского телевидения Леся Никитюк объяснила, почему отказалась быть ведущей Нацотбора на «Евровидение-2025».