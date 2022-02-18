По словам главы здравоохранительного ведомства, через две-три недели пройдет пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине. Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

Ляшко отметил, что последние две недели медики наблюдают снижение количества новых случаев инфицирования COVID-19, также стало меньше госпитализаций. Он рассказал, что сейчас пациенты с ковидом занимают лишь 40% коек, кроме того мало украинцев, которым необходима кислородная терапия.

Министр добавил, что за последние трое суток количество выписанных из больниц превышает число госпитализированных, как взрослых, так и детей.

В начале месяца глава Минздрава высказывался о введении очередного локдауна в Украине. Ляшко объяснил, почему не будут вводиться жесткие карантинные ограничения и рассказал, при каком условии люди забудут о карантине.