Об этом сообщает Don Voda, передает “НБН”.

Два трансформатора первого подъема Южнодобасского водопровода были повреждены из-за обстрела. Местных жителей призывают запасаться водой и прекратить панику.

На данный момент сотрудники КП «Компания «Вода Донбасса» уже оценивают степень повреждений для проведения дальнейших ремонтных работ. Их планируют провести в ближайшее время.

Из-за событий на Донбассе подача воды остановлена и распространяется на четыре фильтровальные станции: Карловскую, Великоанадольскую, Старокрымскую номер 1 и номер 2.

Каждая из этих станций питает водой от 3 до 35 городов и поселков, неисправность каждой из них приводит к полной остановке водоснабжения почти в 50 населенных пунктах.

На территории ОРДЛО за вчерашние и сегодняшние сутки прозвучала почти сотня выстрелов, преимущественное большинство которых нарушает Минские договоренности.