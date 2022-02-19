Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 19 февраля погода в Украине будет и дождливой. Осадки накроют почти всю территорию страны. Сухо будет только в южных, части восточных областей и в Крыму. Средняя дневная температура составит + 7…+9 градусов. Холоднее всего будет в Сумах. Там температура воздуха прогреется лишь до +4…+6 градусов.

«19-го февраля дождь, местами с мокрым снегом ожидается в западных, северных областях, местами в Центре и вечером может достичь Харьковщины», – написала Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины дожди, ночная температура будет находиться в пределах 0… +2 градусов, днем ожидается +6…+9ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается 0…-2 градусов, днем потеплеет до +6…+8ºС.

На севере и в центре также дождливо, столбики термометров ночью будут находиться на отметках -1 до +1 градусов, а днем будет +5…+7ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах 0…+2 ночных градусов и +9…+11 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 19 февраля синоптики также обещают дождливую погоду. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+8ºС.

Карта погоды на 19 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 18 февраля 2022 года.