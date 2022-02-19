Как информирует «НБН», в телеграм-канале «Березовый сок» Борислав Береза сообщил, что в Москве создали списки, в которые входят украинские политические деятели, а также иные оппоненты. Именно эти люди, по словам политика, должны будут стать мишенью для арестов и даже убийств в случае нападения Российской Федерации на украинскую землю. Более детально об этом, как пишет Береза, говорится в материале Foreign Policy.

Говоря об этой информации, Береза ссылается на данные, полученные от Соединенных Штатов Америки, где отмечается, что Кремль может взять цель на определенных видных политических оппонентов, активистов по борьбе с коррупцией и даже диссидентов Беларуси и России, которые в настоящее время проживают на территории Украинского государства. И, по всей видимости, это может произойти, если Москва и дальше продолжит реализацию планов по вторжению в нашу страну.

Кроме того, в сообщении отмечается, что якобы четыре человека, которые хорошо знакомы с разведкой США, сообщили изданию, что Россия на самом деле составила списки украинских политических деятелей, а также других видных активистов. Именно эти люди, если российские войска таки вторгнуться в Украину, должны будут быть арестованы и, возможно, даже убиты.

Также Борислав Береза прокомментировал разрыв снаряда на территории Ростовской области, о чем ранее сегодня сообщали российские средства массовой информации. Согласно словам политика, не исключено, что может повториться Майнильский инцидент.