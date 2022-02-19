Как информирует «НБН», в частности, об этом рассказал Телеграм «Женщина с косой».

В сообщении ресурса говорится:

«Сейчас Ахметов улетел в Женеву. Еще вчера ночью в кулуарах пошли слухи, что после заявления Байдена, все быстро начали собирать вещи. Также известно, что почти все олигархи вывезли свои семья из Украины. Многие из региональной элиты, также выезжают из страны или переезжают временно на западную Украину».

Если вернуться к теме Ахметова, то у бизнесмена ранее уже рассказали некоторые подробности, почему он внезапно покинул пределы Украины. Также выяснилось, вернется ли олигарх на Родину, если появятся первые признаки реальной угрозы. Кроме того, ранее журналист Дмитрий Гордон тоже сообщил, что благодаря предоставленной помощи от Рината Ахметова в виде самолета, ему удалось эвакуировать своих родных за границу.