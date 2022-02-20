Об этом Кличко пишет на своей странице в фейсбуке, передает “НБН”.

Мэр Киева пообещал поддержать семью украинца.

“Город сделает все возможное для поддержки этой семьи”, — пишет на странице политик.

Известно, что Антон Сидоров погиб вчера в результате российского незаконного обстрела. Мужчина 35 лет защищал территориальную целостность Украины с момента начала проявления агрессии со стороны РФ. Без отца остались трое дочерей, самой младшей из которых всего шесть месяцев. Его собратья считали Антона честным, верным и преданным человеком.

Российско-украинский конфликт заметно обостряется. Россия игнорирует Минские договоренности, увеличивая число обстрелов каждый день. За последние сутки агрессор более 100 раз “нарушал тишину”.