Информацию передает «НБН», ссылаясь на Bank.gov.ua.

По данным Национального банка Украины 21 февраля 2022 года цена американского доллара составила 28,34 гривны, что на 4 копеек больше уровня предыдущего банковского дня, а цена евро осталась осталась на том же уровне и стоит сегодня 32,19 гривны.

Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Украины на 21 февраля 2022 года.

1 доллар США стоит 28,3428 грн.;

1 евро – 32,1960 грн.;

1 российский рубль – 0,3737 грн.;

польский злотый – 7,1319 грн.

Средняя стоимость основных валют на наличном рынке составляет:

— доллар: покупка 28,25 грн., продажа 28,65 грн. за единицу;

— евро: покупка 32,00 грн., продажа 32,40 грн. за единицу.

Минэкономики опубликовало консенсус-прогноз на 2022 – 2024 годы, согласно которому курс гривны к доллару США будет расти, находясь под влиянием геополитических рисков и сложной ситуации в энергетической сфере.

Согласно прогнозу, на конец 2022 года — 28,1 гривны, на конец 2023 года — 28,4 гривны, на конец 2024 года — 29 гривен за доллар.

Ранее сообщалось о курсах валют на 18 февраля.