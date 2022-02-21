Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 21 февраля в Украине будет солнечно и тепло. Осадки в виде дождя возможны только в западных регионах страны. Температура воздуха днем в среднем будет колебаться в пределах +6…+10 градусов.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины дожди, ночная температура будет находиться в пределах +1… +3 градусов, днем ожидается +8…+10ºС.

В восточных регионах страны ночью ожидается -1…-3 градусов, днем потеплеет до +6…+8ºС.

На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках 0…+2 градусов, а днем будет +6…+8ºС.

На юге Украины и в Крыму будет поддерживаться температурный фон в пределах -1…+1 ночных градусов и +…+11 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 21 февраля небольшая облачность, но без осадков. Температура воздуха ночью составит 0…+2 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+8ºС.

Синоптическая карта на 21 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 20 февраля 2022 года.