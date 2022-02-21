Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 22 февраля в Украине будет солнечно и тепло. Осадки в виде дождя возможны только в западных регионах страны. Ночью фактически везде температура воздуха будет плюсовой. Мороз до -1 градуса возможен только в Волынской и Ровненской областях. Температура воздуха днем в среднем будет колебаться в пределах +6…+10 градусов. В южных областях и в Крыму – до +13ºС.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины солнце, ночная температура будет находиться в пределах +1… +3 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается 0…+2 градусов, днем потеплеет до +6…+10ºС.

На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках +1…+3 градусов, а днем будет +9…+11ºС.

На юге Украины и в Крыму будет дождливо при температуре +2…+4 ночных градусов и +10…+13 градусов днем.

Погода в столице

В Киеве и области 22 февраля день обещает быть солнечным. Температура воздуха ночью составит +2…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +8…+11ºС.

Синоптическая карта на 22 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 21 февраля 2022 года.