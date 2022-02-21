Как информирует «НБН», свое обращение украинский политический деятель опубликовал на Facebook-странице.

Таким образом, Борислав Береза пишет, что сейчас Москва все более активно осуществляет шаги по созданию прецедента «casus belli». Он отмечает, что мощные потоки дезинформации, фейки, а также провокации буквально льются в информационное пространство. При этом Москва выбирает вариант для провокации между «Майнилой» и «Гляйвицем».

Призыв Борислава Березы к украинцам

На фоне происходящего политик обратился к украинцам с призывом о том, что сейчас очень важно соблюдать информационную гигиену. Береза отметил важность пользования только проверенными источниками информации.

Как известно, это далеко не первое обращение политического деятеля к гражданам нашей страны. Буквально на днях Борислав Береза прокомментировал информацию о разрыве снаряда на российской территории, в чем пропаганда РФ обвинила украинскую сторону. Тогда политик сравнил произошедшее с Майнильским инцидентом.