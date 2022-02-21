Соловьев подставил себя и Кремль разместив в своем микроблоге в Twitter отложенное сообщение с помощью сервиса Amplifr о взрыве УАЗа «начальника народной милиции» Дениса Синенкова в Донецке. Поймал на горячем пропагандиста пользователь соцсети Facebook Сергей Митяев, который опубликовал обличающий пост, информирует «НБН».

Рупор Кремля опубликовал в субботу, 19 февраля, твит, в котором сообщил, что россияне в четверг, 17 февраля, поймали «агента СБУ» причастного к взрыву в Донецке. Несмотря на то, что подрыв произошел на день позже, 18 февраля, пропагандист уверенно заявил, что пойманный «украинский агент» причастен к подрыву в ОРДО.

Соловьев сообщил о задержании «агента разведки Украины», который еще не приступил к осуществлению подрыва машины ставленника Кремля в «ДНР». Руководство РФ перенесло взрыв в Донецке на пятницу, а рупор Кремля забыл поменять дату публикации своего твита. Прокол пропагандиста доказывает то, что Москва готовит провокации в «ЛДНР», тщательно планируя свои постановки.

Напомним, что боевики после обострения ситуации на Донбассе начали «эвакуацию» жителей «ЛДНР» на территорию Российской Федерации. В то время, как Москва сообщает о том, что она обеспечит защиту «своим гражданам» из ОРДЛО, россияне оставляют в соцсетях озлобленные комментарии. Граждане РФ возмущены приездом «беженцев» Донбасса.