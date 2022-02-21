Информацию передает «НБН», ссылаясь на Мeteo.gov.ua.

Начиная с 24 февраля температура воздуха начнет снижаться по всей территории страны. В среднем столбики термометров будут показывать +2…+5 градусов, в том числе: в западных регионах Украины температура воздуха опустится до +2…+4 градусов. На севере и в центре будет несколько теплее. В столице Украины термометры покажут +4…+6 градусов.

Теплей всего будет в восточных, за исключением Луганской, южных областях и в Крыму – +5…+7 градусов.

Также синоптики сообщают о небольшой облачности, однако осадков не прогнозируют.

25 февраля по всей территории Украины дневная температура воздуха будет колебаться от +4 до +8 градусов.

Теплее всего будет на Львовщине – +7…+9 градусов.

В то же время ночью в большинстве областей возможны заморозки, местами до -5 градусов. Только в Луганской, Запорожской областях и в Крыму температура будет «плюсовой».

Синоптическая карта

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