Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Сегодня».

Активисты устроили митинг под посольством страны-агрессора в РФ. Акцию патриоты назвали «Империя зла должна умереть».

«В Киеве до сих пор есть российское посольство – недостаток. Но мы можем прийти к этому зданию и заявить – Украина будет защищаться», — сказали организаторы акции.

Участники акции пришли на мероприятия с плакатами. На них написано: «Донбасс – это Украина», «Империя зла должна умереть», «Мы никогда не сдадимся», «Украина будет защищаться».

Кроме того, участники митинга исполнили гимн Украины. Соответствующее видео появилось в СМИ.

Также украинцы, которые собрались возле посольства РФ, проскандировали знаменитую кричалку украинских футбольных болельщиков о Путине.

Помимо этого участники акции устроили перформанс – они принесли под российское посольство кресты с надписью «русский оккупант». Их митингующие вкопали в землю прямо под зданием посольства страны-агрессора.

На месте акции все время дежурили правоохранители.

Тем временем акция украинцев возмутила российскую пропаганду в лице Ольги Скабеевой. Пропагандистке не понравилось то, что активисты закопали могильные кресты возле посольства РФ. Свое возмущение она не стала скрывать и высказалась об этом в Telegram.

К слову, в российском Хабаровске состоялся одиночный пикет против признания Путиным псевдореспублик Донбасса.