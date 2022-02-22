Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «Радио Свобода».

Вчера поздно вечером, 21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании Россией так называемых «Л/ДНР». Хозяин Кремля также распорядился ввести российские войска на территорию оккупированного Донбасса.

Тем временем в Хабаровске выступили против данного решения российских властей. Правда, на пикет вышел всего один активист. Мужчина, которого зовут Николай Зодчий вышел на Комсомольскую площадь Хабаровска с плакатом «Донбасс – это Украина».

По словам активиста, Путин своим решением приблизил полномасштабную войну с Украиной.

«Россия и Украина стали еще на один шаг ближе к войне. Теперь вероятность войны уже практически 100%-я. Потому, что не прозвучало в каких «границах» Россия признает т.н. «Л/ДНР». Либо в тех «границах», которые есть сейчас либо в границах Донецкой и Луганской областей… Российские войска могут затребовать у Украины и остальные территории», — сказал мужчина.

Одиночный пикет активиста прервала полицейская. Она потребовала от мужчины прекратить акцию и покинуть площадь.

В свою очередь пользователи YouTube восхитились смелостью Николая Зодчего. Они пишут, что активист не побоялся, что его могут задержать силовики и выступил против решения Путина.

«Молодец, смелый мужчина». «Спасибо, что вы такой смелый». «Нашелся хоть один адекватный человек». «Спасибо за смелость», — пишут пользователи.

Ранее россияне сказали, что думают о санкциях Запада против РФ.