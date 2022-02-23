Фацевич сообщил, что пока что нет значительного роста количества продаж оружия, однако жители Украины начали приобретать его намного чаще в свете последних событий в стране, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам замглавы Нацполиции, соответствующую информацию подтверждают субъекты хозяйствования. Что интересно, оружие активно реализуют в восточных регионах.

Фацевич считает хорошим знаком то, что вместо гречки украинцы запасаются боеприпасами. Он добавил, что граждане в феврале этого года купили 10 300 единиц оружия, в то время, как в этом же месяце в 2021 году было продано жителям нашей страны 10 000 единиц.

Замглавы Нацполиции напомнил, что у нас легализовано охотничье и спортивное оружие.

В то же время депутаты ВРУ намеренны легализовать огнестрельное оружие для гражданских. На фоне угрозы нападения армии Российской Федерации народные избранники решили рассмотреть новый законопроект, который позволит украинцам владеть огнестрельным оружием.