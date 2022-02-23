Информацию передает «НБН», ссылаясь на Кorrespondent.net.

Такая надпись появилась на странице аккаунта главаря ОРДО 23 февраля.

Местные паблики сообщают, что до блокировки аккаунта у Пушилина было порядка 3 000 подписчиков.

До этого в феврале YouTube уже удалил несколько каналов других незаконных структур, действующих на территории ОРДЛО, таких как: аккаунты так называемых «Луганского информационного центра», «Луганской государственной телерадиокомпании», «Первого Республиканского телеканала «ДНР», а также «Министерства информации» и «Народной милиции «ДНР».

Пропагандистские паблики тут же всколыхнула волна негодования. Они пишут, что Запад устроил ОРДЛО информационную блокаду.

«Независимые СМИ ОРДЛО лишили возможности доносить до жителей «республик» правду о происходящем вокруг «ДНР» и «ЛНР». Западные кураторы Украины, лишают молодые государства свободы слова», — негодуют подвластные главарям «Л/ДНР» паблики.

Они считают, что блокировка аккаунтов YouTube осуществлена по запросу СБУ.

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