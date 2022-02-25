Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.
О чем предупреждают синоптики
25 февраля на большей части территории Украины будет солнечно и сухо. Исключением являются Харьковская, Донецкая и Луганская области, где ожидаются дожди. Дневная температура в среднем по стране будет составлять +6…+8 градусов.
Температура воздуха в регионах страны
На западе Украины ясно, ночная температура будет находиться в пределах -1…+1 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.
В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается -1…+1 градусов, днем потеплеет до +4…+6ºС.
На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках -1…+1 градусов, а днем будет +6…+8ºС.
На юге Украины и в Крыму будет дождливо при температуре 0…+2 ночных градусов и +7…+9 градусов днем, Херсонской области до +10ºС.
Погода в столице
В Киеве и области 25 февраля пасмурно, но осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+8ºС.
Синоптическая карта на 25 февраля
Ранее сообщалось о погоде на 24 февраля 2022 года.
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