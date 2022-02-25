Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Tala.didenko.

О чем предупреждают синоптики

25 февраля на большей части территории Украины будет солнечно и сухо. Исключением являются Харьковская, Донецкая и Луганская области, где ожидаются дожди. Дневная температура в среднем по стране будет составлять +6…+8 градусов.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины ясно, ночная температура будет находиться в пределах -1…+1 градусов, днем ожидается +6…+8ºС.

В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается -1…+1 градусов, днем потеплеет до +4…+6ºС.

На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках -1…+1 градусов, а днем будет +6…+8ºС.

На юге Украины и в Крыму будет дождливо при температуре 0…+2 ночных градусов и +7…+9 градусов днем, Херсонской области до +10ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 25 февраля пасмурно, но осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью составит -1…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +6…+8ºС.

Синоптическая карта на 25 февраля

Ранее сообщалось о погоде на 24 февраля 2022 года.