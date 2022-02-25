Информацию передает «НБН», ссылаясь на minfin.com.ua.

Нацбанк оперативно выдал Постановление от 24 февраля № 18, которое касается валютного рынка, курса гривны и ликвидности в банковском секторе.

Основные положения Постановления

пункт 11. НБУ будет осуществлять бланковое рефинансирование банков для поддержания ликвидности без ограничений по сумме на срок до 1 года с возможностью пролонгации еще на 1 год.

Что это значит: Это очень важный пункт для обеспечения постоянной ликвидности всей банковской системы. Банки получат эти средства без дополнительного обеспечения и залога, что позволит им полностью закрывать все текущие потребности клиентуры;

С 24 февраля водятся следующие ограничения:

— запрещена выдача наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте, кроме предприятий и учреждений, обеспечивающих выполнение мобилизационных планов (заданий), правительства и отдельных разрешений Национального банка.

Что это значит: Это ограничение создаст временные неудобства тем клиентам, кто рассчитывал на снятие валютной наличности в любое время. Вместе с тем, банкам предоставлено право продажи клиентам иностранной валюты за счет собственной валютной позиции для выполнения этими клиентами собственных обязательств по кредитным договорам (включая проценты) перед банками;

— приостановлено функционирование валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

Что это значит: банки будут работать пока только на выкуп валюты у клиентов;

— на периоддействия военного положенияНБУ зафиксировал официальный курс национальной валюты по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это 29,2549 гривен за доллар и 33,1707 гривен за евро.

Ранее мы сообщали о курсе валют на 25 февраля.