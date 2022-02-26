Информацию передает «НБН», ссылаясь на Мeteoprog.ua.
Считается, что Святой Мартиниан является покровителем семьи и семейных отношений, а также защищает от огня, пожаров и других бедствий.
В этот день было принято ходить в гости, встречаться с друзьями, молодые люди устраивали посиделки для знакомств друг с другом.
Погодные приметы:
— день теплый и солнечный сулит теплую и ласковую весну;
— день пасмурный говорит о том, что весна будет дождливой;
— морозный и сухой день является признаком очень жаркого лета;
— таяние снега в этот день может свидетельствовать о теплой весне;
— иней на деревьях предполагает очень хорошие условия для сбора большого урожая меда;
— громкое пение синиц свидетельствует о ранней весне;
— туманность вокруг солнца – к снегу, а красноватые кольца вокруг луны – к морозу;
— чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето.
Ранее мы сообщали о погоде на 26 февраля 2022 года.
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