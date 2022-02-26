Информацию передает «НБН», ссылаясь на Мeteoprog.ua.

Считается, что Святой Мартиниан является покровителем семьи и семейных отношений, а также защищает от огня, пожаров и других бедствий.

В этот день было принято ходить в гости, встречаться с друзьями, молодые люди устраивали посиделки для знакомств друг с другом.

Погодные приметы:

— день теплый и солнечный сулит теплую и ласковую весну;

— день пасмурный говорит о том, что весна будет дождливой;

— морозный и сухой день является признаком очень жаркого лета;

— таяние снега в этот день может свидетельствовать о теплой весне;

— иней на деревьях предполагает очень хорошие условия для сбора большого урожая меда;

— громкое пение синиц свидетельствует о ранней весне;

— туманность вокруг солнца – к снегу, а красноватые кольца вокруг луны – к морозу;

— чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето.

Ранее мы сообщали о погоде на 26 февраля 2022 года.