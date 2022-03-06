Информацию передает «НБН», ссылаясь на Оbozrevatel.com.
Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представив план реагирования на действия российских оккупантов и предложив мировым лидерам присоединиться к реализации этого плана.
По словам Джонсона, после того, что российские войска натворили в Украине, во что они превратили мирные города, недостаточно выражения поддержки, а нужны более радикальные действия по отношению к России.
«Мы должны остановить его Путина от непрекращающихся попыток переписать правила с помощью военной силы», – заявил он
Премьер Великобритании перечислил дополнительные меры, которые уместились в план из шести пунктов:
1. Создание международной гуманитарной коалиции для Украины.
2. Поддержка украинской самообороны.
3. Максимальное экономическое давление на РФ.
4. Повышение дипломатических усилий для деэскалации с участием украинского правительства.
5. Усиление безопасности в европейско-атлантическом регионе.
6. Прекращение «ползучей нормализации» деятельности России в Украине.
Ранее мы сообщали о том, что Путин просчитался с Украиной, ему грозит потеря власти.
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