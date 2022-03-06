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Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, представив план реагирования на действия российских оккупантов и предложив мировым лидерам присоединиться к реализации этого плана.

По словам Джонсона, после того, что российские войска натворили в Украине, во что они превратили мирные города, недостаточно выражения поддержки, а нужны более радикальные действия по отношению к России.

«Мы должны остановить его Путина от непрекращающихся попыток переписать правила с помощью военной силы», – заявил он

Премьер Великобритании перечислил дополнительные меры, которые уместились в план из шести пунктов:

1. Создание международной гуманитарной коалиции для Украины.

2. Поддержка украинской самообороны.

3. Максимальное экономическое давление на РФ.

4. Повышение дипломатических усилий для деэскалации с участием украинского правительства.

5. Усиление безопасности в европейско-атлантическом регионе.

6. Прекращение «ползучей нормализации» деятельности России в Украине.

Ранее мы сообщали о том, что Путин просчитался с Украиной, ему грозит потеря власти.