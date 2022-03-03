Как информирует «НБН», об этом говорится в официальном сообщении Минобороны Украины.

Цитата из сообщения ведомства:

«В акватории Черного моря сейчас заметно движение десантного отряда Черноморского флота Российской Федерации в составе четырех больших десантных кораблей, которые сопровождаются тремя ракетными катерами в направлении города Одесса».

Известно также и о том, что вблизи Баловного украинские защитники ликвидировали десант вражеских сил. На протяжении вчерашних суток, второго марта, ракетными подразделениями ВСУ были ликвидированы три самолета и два вертолета оккупантов из Российской Федерации.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров озвучил новую версию вторжения российских войск на территорию Украины.