Как информирует «НБН» со ссылкой на российские средства массовой информации, Лавров заявил, что задачей так называемой «операции» России на территории Украины является определение конкретных видов ударных вооружений, которые никогда не смогут быть там развернуты.

Помимо прочего глава российского Министерства иностранных дел заявил, что слова Зеленского о стремлении получить от Российской Федерации гарантии безопасности, являются весьма положительным шагом. Более того, как он добавил, это будет учтено во время второго раунда российско-украинских переговоров.

Также глава внешнеполитического ведомства страны-агрессора добавил, что Киев «должен пройти процедуру денацификации, как когда-то это сделала Германия».

В это же время, пока российские высокопоставленные чиновники и политики делают устные заявления, их военные, которые вторглись на украинскую территорию, продолжают активно сдаваться в плен украинским военным, призывая российских матерей не пускать на войну в Украину своих сыновей. Одно из таких видео, на котором запечатлено обращение 22 танкистов РФ к россиянам, опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin.