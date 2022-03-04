Как информирует «НБН», об этом сообщает командование Воздушных сил Украины.

В сообщении говорится, что силы ПВО сбили над Волновахой в Донецкой области штурмовик Су-25 Вооруженных сил Российской Федерации. Этот самолет бомбил жилые дома мирного населения, а также гражданскую инфраструктуру.

Цитата из обнародованного сообщения:

«Четвертого марта в небе над Волновахой украинские военные из подразделения ПВО ООС сбили очередной штурмовик Су-25 вражеских сил. Это средство авиации Россия использовала против домов, в которых жили мирные граждане. Также ним бомбилась гражданская инфраструктура. Пилот успел катапультироваться. Очень важно, чтобы его нашли живым».

Ранее вчера в Сети появилась информация о том, что российские десантные корабли Черноморского флота в сопровождении ракетных катеров выдвинулись в сторону Одессы.