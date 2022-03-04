Как информирует «НБН», недавно в Сети появилось видео допроса очередного российского пленного, танкиста, который рассказал о том, как российская пропаганда действует на граждан России. Сообщение было опубликовано телеграм-каналом «Труха».

Российский оккупант решил рассказать правду своим близким в России о пропаганде, количестве погибших россиян в Украине и прочем. Хотя сделал он это и только после попадания в украинский плен.

Дословно из сообщения российского танкиста:

«Не верьте русской пропаганде! Нас не около десяти, нас около десяти тысяч человек погибли! Мы сами виноваты».



Танкист-захватчик умоляет своих родных не доверять ни одному слову, которое звучит с российского телевидения, потому что кремлевская власть намеренно промывает мозги ложью.



Оккупант признается, что Россия агрессор, их войска избивают по гражданским и убивают детей. В то же время говорит, что для него пленение это «единственный шанс на выживание». Жить, конечно же, он будет, но безнаказанным не останется!

Видео признания российского военного было опубликовано каналом UkraineWillWin.

Как известно, ранее жена украинского боксера, чемпиона мира Александра Усика обратилась к гражданам Российской Федерации не пускать на войну в Украину российских мужчин.