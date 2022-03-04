Как информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель», в своем сообщении жена Александра Усика заявила:

«Я обращаюсь ко всей России, в Крым уже бесполезно общаться. Девочки, мамы, женщины, бабушки не пускайте, пожалуйста, своих мужчин, прячьте их куда-то. Потому что здесь они просто пушечное мясо. Просто мясо. У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат. Спасайте своих детей! Я еще раз вас прошу».

Призыв сенатора США «убрать Путина»

Еще с одним весьма резонансным заявлением в прямом эфире американского телевидения (телеканал Fox) выступил сенатор США Линдси Грэм призвал ликвидировать Владимира Путина. В своем обращении, которое, в частности, было опубликовано Febspot-каналом UkraineWillWin, он заявил:

«Кто-то в России должен взять на себя ответственность и убрать этого парня. Вы окажете своей стране и миру большую услугу».

Напомним, мы ранее уже писали о том, что украинскими военными в небе над Волновахой был сбит российский штурмовик Су-25, который бомбил дома мирного населения.