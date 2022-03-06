Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Мeteoprog.ua.

О чем предупреждают синоптики

В воскресенье, 6 марта, на всей территории Украины будет прохладно и сухо с переменной облачностью, ветер начнет ослабевать. Исключение составляет Крым, где пройдут дожди.

Температура воздуха в регионах страны

На западе Украины местами будет идти мокрый снег, ночная температура будет находиться в пределах -1…-4 градусов, днем ожидается 0…+3ºС, на Закарпатье – до +7 градусов.

В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается -2…-5 градусов, на Харьковщине до -8ºС днем потеплеет до +3ºС.

На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках -2…-5 градусов, а днем будет -1…+2ºС.

На юге Украины ночная температура будет в пределах -2…+1 градусов, днем ожидается +1…+4 градусов. В Крыму дождливо, столбики термометров там днем будут показывать до +3ºС.

Погода в столице

В Киеве и области 6 марта пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +3ºС.

Ранее сообщалось о погоде на 2 марта 2022 года.