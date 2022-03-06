Об этом сообщает «НБН», со ссылкой на Мeteoprog.ua.
О чем предупреждают синоптики
В воскресенье, 6 марта, на всей территории Украины будет прохладно и сухо с переменной облачностью, ветер начнет ослабевать. Исключение составляет Крым, где пройдут дожди.
Температура воздуха в регионах страны
На западе Украины местами будет идти мокрый снег, ночная температура будет находиться в пределах -1…-4 градусов, днем ожидается 0…+3ºС, на Закарпатье – до +7 градусов.
В восточных регионах страны дожди, ночью ожидается -2…-5 градусов, на Харьковщине до -8ºС днем потеплеет до +3ºС.
На севере и в центре также столбики термометров ночью будут находиться на отметках -2…-5 градусов, а днем будет -1…+2ºС.
На юге Украины ночная температура будет в пределах -2…+1 градусов, днем ожидается +1…+4 градусов. В Крыму дождливо, столбики термометров там днем будут показывать до +3ºС.
Погода в столице
В Киеве и области 6 марта пасмурно, но без осадков. Температура воздуха ночью составит -2…+1 градусов, а днем воздух прогреется до +3ºС.
Ранее сообщалось о погоде на 2 марта 2022 года.
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