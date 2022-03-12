Как информирует НБН, об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram.

Так, гуманитарный конвой, отправившийся в Мариуполь, на всем пути следования, контролируемого российскими войсками, на каждом блок-посту разворовывался российскими оккупантами, насильственно изымавшими продукты питания, одежду, предметы личной гигиены.

В Токмаке российский патруль взял конвой под сопровождение и по состоянию на 18:00 было отмечено прохождение колонной населенного пункта Зеленовка в Приморском районе в направлении Бердянска.

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