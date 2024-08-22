Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Центра национального сопротивления (ЦНС), в последние месяцы фиксируется резкое возрастание количества подобных колонн, при этом показатель раздач гуманитарной помощи на временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины остался прежним.

В ЦНС сообщают — разгрузка «гуманитарных» грузовиков осуществляется военными лишь с наступлением ночи, и прибытие таких автотранспортных средств указывает на приближение новых наступательных операций со стороны армии Путина.

Таким образом, «власти» РФ, практически уничтожившие экономику захваченных регионов, сделали население зависимы от подачек оккупационных администраций. Впрочем, даже при таком кризисе, россияне прибегают к циничному использовании обостренной ситуации, «чтобы под видом гуманитарных конвоев перевозить военный груз».

Ранее наш информационный портал писал о том, что «власти» РФ заставляют семьи в оккупации отправлять детей на «отдых» в сибирские лагеря.