Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Twitter-аакаунт журналиста Дениса Казанского, который опубликовал видео с жительницей Гостомеля.

Журналист Денис Казанский опубликовал высказывания женщины, которая из Гостомеля о российских захватчиках. Примечательно, что у женщины русские корни – она признает, что мечтала вернуться на Родину. Однако она не ожидала от своих соотечественников того, что они сделали с ее населенным пунктом и другими городами Украины.

Женщина резко высказалась о путинских войсках.

«Я сама россиянка. Всю жизнь мечтала вернуться на свою Родину. Но сейчас хочу сказать, что таких сволочей, как они я в своей жизни не видела. Никогда не могла подумать, что они приедут меня «защищать». Я разве просила об этом?.. С*ки они», — заявила женщина.

Россиянка, живущая в Гостомеле про российских военных:



"Я таких сволочей в жизни не видела. Я их не просила меня защищать. Суки они!".



Такое, конечно, не покажут на российском ТВ. Потому-то там и заблокировали все независимые СМИ, чтобы не прорвалась такая правда. pic.twitter.com/asQgE0Np1j — Денис Казанський (@den_kazansky) March 12, 2022

Казанский уверен, что этот фрагмент видео никогда не покажут на российском телевидении. Потому, что все независимые СМИ там уже заблокированы. А российская пропаганда продолжает внушать гражданам РФ, что их солдат радостно встречают в Украине.

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