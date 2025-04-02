По результатам соцопроса, проведенного российским «Левада-центром» с 22 по 26 марта, 50% жителей страны-агрессора поддерживают предложение США о заключении перемирия на 30 дней между РФ и Украиной.

В то же время 41% россиян выступает против кратковременного прекращения огня, 10% респондентов не смогли определиться с ответом, пишет издание «НБН».

Социологи отмечают, что уровень поддержки войны в обществе государства-террориста почти не меняется с 2022 года. В марте 2025 года 79% опрошенных заявили, что поддерживают действия оккупантов в Украине, всего 14% участников исследования выступают против.

При этом 58% граждан РФ убеждены, что сейчас стоит начать мирные переговоры, а 34% жителей страны-агрессора выступают за продолжение боевых действий.

Как сообщалось, социологи КМИС заявили, что украинцы разочаровались в Дональде Трампе и не ждут, что президент США поможет закончить войну с РФ с учетом условий Киева.