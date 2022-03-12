Об этом Алексей Арестович поведал в эфире телеканала «Украина-24», передает «НБН».

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Путину не дадут применить ядерное оружие. Он отметил, что существует цепочка из 7 человек. По мнению Арестовича, кто-то из этой цепочки может попросту не выполнить этот безумный приказ Путина.

«Я не уверен, что эта цепочка сработает… Второе, тотальное применение ядерного оружия против Украины – так непригодными для жизни станут, в том числе, и большая часть Беларуси и европейской части России», — сказал политик.

Что касается тактического ядерного оружия, то Арестович сравнил его с «мощным авиаударом». По словам советника главы ОП, для РФ применение данного оружия закончится такими санкциями, которые «сломают» страну за два дня.

«После этого думаю, что Путин закончит с пулей затылке от своего же оружия», — добавил политик.

Стоит добавить, что некоторые политические эксперты считают, что угрозы Путина ядерным оружием – это всего лишь шантаж. Другие же не исключают вероятность того, что обезумивший российский президент способен отдать приказ на применение ядерного оружия.

Ранее Эрдоган рассказал, что могло бы предотвратить полномасштабное вторжение РФ в Украину.