Об этом мэр Харькова поведал в интервью изданию «Левый берег», передает «НБН».

Город Харьков, как и Киев, Чернигов, Мариуполь и другие украинские города стал символом сопротивления в войне против России. Путинские войска безжалостно обстреливают инфраструктуры города и убивают харьковчан. Несмотря на российскую агрессию в городе продолжают работать магазины и аптеки.

О тяжелой ситуации в городе рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Он отметил колоссальные разрушения Харькова.

«Более 1 тыс. различных зданий на сегодняшний день уже разрушены. Только подумайте, тысяча жилых домов. Некоторые из них уже невозможно будет восстановить», — сказал мэр Харькова.

По словам Терехова, после победы Украины в войне «придется создавать новый город» — настолько серьезные последствия вторжения РФ.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в городе продолжает оставаться опасной – российские войска не прекращают обстрелов и бомбардировок города.

«Постоянно бомбят. Бывает чуть больше днем, а меньше ночью, и бывает, что и наоборот», — сказал политик.

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