Эксперт в области нумерологии Владислав Грицай в эфире одного из ТВ-каналов дал свой прогноз относительно завершения войны в нашей стране. Эксперт убежден, что уже к 20-м числам апреля закончится активная фаза боевых действий, информирует «НБН» со ссылкой на «УНИАН».

По словам нумеролога, на ментальном уровне мы победили еще 7-9 марта, однако окончание военных действий произойдет в районе 24 апреля. Грицай отметил, что завершение сражения с Россией не будет означать конкретный юридический статус Крымского полуострова и Донбасса.

Оптимистичный прогноз озвучил и советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович. По его мнению, активная фаза боевых действий должна прекратиться к середине апреля. Арестович объяснил, что мы увидим на фронте в ближайшие две-три недели.