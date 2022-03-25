Личный номер ведущей пропагандистского ток-шоу в РФ «60 минут» Ольги Скабеевой предоставила соотечественникам украинская пиарщица и журналистка Анна Салата в своем Telegram-канале «я вам пишу!», информирует «НБН».

Салата известна тем, что любит пранковать путинских звезд, не упустила возможность потроллить кремлевскую пропагандистку. Журналистка написала Скабеевой об «особой личной просьбе» российского диктатора Владимира Путина. Пиарщица призвала украинцев поразвлекаться так же.

Позже Салата опубликовала множество скриншотов с розыгрышами звезды пропагандистских программ. Украинцы давили на самые больные точки российского общества, а также желали пропагандистке прочувствовать ужасы войны на себе.

«Жгите, не останавливайтесь!» — призвала Салата.

Напомним, что в доступе также есть номера украинских и российских звезд, которые поддержали войну в Украине или промолчали о вооруженной агрессии Российской Федерации. Украинцы могут написать или позвонить Ани Лорак, Регине Тодоренко, Николаю Баскову, Владимиру Соловьеву, Тине Канделаки и другим.